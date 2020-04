La ricetta di Lapo Elkann: "Creatività e umanità: così l'Italia supererà il virus e tornerà a brillare"

È nei momenti più difficili che la creatività, in cui siamo maestri, può essere l’arma in più per uscire da una crisi sociale ed economica? A rispondere a questa domanda, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport, è direttamente Lapo Elkann: "Assolutamente sì, gli italiani in questo non sono secondi a nessuno. Già il termine creatività ha nel suo interno due parole: creare e attività. Pensare e fare. Gli italiani sono in grado di inventare qualsiasi cosa. Basti pensare a quei ragazzi che da una maschera da sub hanno ricavato un respiratore. Ma sono tantissime le persone che si sono ingegnate per aiutare il Paese. Io ringrazio chi sta dando anche piccoli contributi, soprattutto le persone meno agiate. Sono atti di cuore. Il popolo italiano è meraviglioso e generoso. Io sono altamente patriottico e ancora di più in questi momenti. Credo che l’Italia abbia la forza e la capacità per combattere e tornare ad essere il gioiello dell’Europa. Ma abbiamo anche bisogno dell’Europa perché solo uniti supereremo questa pandemia. Abbiamo vissute guerre mondiali e catastrofi naturali ma ne siamo sempre usciti. Sono orgoglioso di essere italiano, dimostreremo pure in questa situazione quanto valiamo. Non sono né un finanziere, né un economista, né un politico, ma penso che le caratteristiche tipiche del nostro popolo possano ridare slancio all’Europa. Sarebbe bello che accanto alle task force create dal governo ce ne fosse una fatta da creativi ed esperti di marketing e comunicazione che, al momento opportuno, aiutasse l'italia a riconquistare il posto che merita di avere nel mondo".