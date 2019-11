La ricostruzione del summit per Chiesa. Juve e Inter nei pensieri di Enrico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna del Corriere dello Sport propone la sua ricostruzione dell'incontro andato in scena ieri tra il padre/agente di Federico Chiesa e la Fiorentina. Un confronto - si legge - che non era stato programmato, a differenza di quanto è stato detto dai viola. Sempre secondo il quotidiano, il padre di Federico avrebbe ribadito la volontà di lasciare Firenze, salvo trovare il dg Barone subito pronto nell'escludere l'ipotesi Juventus. A quel punto, escludendo le soluzioni estere, Enrico Chiesa avrebbe fatto il nome dell'altra big italiana interessata al figlio, l'Inter (la quale tramite Marotta aveva già fatto sapere di non essere interessata a Chiesa a gennaio). Un tiro alla fune - conclude il Corriere dello Sport - che dunque sta logorando tutti, così alla prospettiva di trovare una via per un rasserenamento generale Enrico ha risposto: "Vediamo, fateci pensare, dobbiamo parlarne".