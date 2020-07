La riduzione al budget e niente autonomia totale: i retroscena sul no di Rangnick al Milan

<La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega che il primo inciampo nel percorso che pareva disegnato tra Ralf Rangnick e il Milan c'è stato nei primi tempi dello stop per il Covid. Da 100 a 75 milioni di euro, meno budget per il progetto, un'idea che non è piaciuta al tedesco, rattoppata poi con l'idea di concedergli il 50% sulle vendite. Però il fatto di dover condividere le decisioni con un allenatore è andato a scontrarsi con la sua voglia d'autonomia e per questo è arrivata la fumata nera.