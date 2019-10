La rinascita di Calhanoglu. Adesso è lui il punto fermo del Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella gara contro il Lecce è stato il più fischiato, ma anche il più applaudito durante i novanta minuti. La partita di Hakan Calhanoglu, scrive La Gazzetta dello Sport, ha dimostrato che è lui il titolare della cattedra in questo momento, e che se c’è un punto fermo va trovato a sinistra. Un anno fa - osserva la rosea - la certezza era Piatek, mentre a inizio stagione le attese avevano incoronato Suso riferimento d’attacco, lasciando aperto un fronte a sinistra. La zona dove Calha ha appena ritrovato se stesso.

Numeri in crescita - Contro il Lecce, Hakan Calhanoiglu ha disputato la sua miglior partita stagionale: ha tirato 6 volte in porta (il doppio della media di quanto fatto nelle prime sette giornate), ha trovato il primo assist stagionale, ha migliorato nettamente il conto dei dribbling riusciti e delle palle recuperate e quintuplicato il dato delle occasioni create. In passato, si legge, ha lasciato buone tracce (46 partite e 8 gol stagionali il primo anno, altre 46 con 4 reti l’anno scorso), ora si è finalmente rimesso in marcia: 8 gare, 2 gol. Contro il Lecce, il turco si è messo in bella mostra: ora Pioli si aspetta delle conferme.