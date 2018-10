La rinascita di Gabigol e Paquetà: i due lati brasiliani di Inter e Milan

I due lati brasiliani di Milano fanno ben sperare Inter e Milan. Chi per un motivo chi per un altro, s'intende, come racconta oggi Tuttosport. Premiata la scelta di Piero Ausilio di rimandare Gabigol al Santos: dopo i flop europei, è capocannoniere in Brasile e oro per l'Inter. Dall'altra parte Lucas Paquetà che fa sognare i tifosi del Milan dopo il colpo messo a segno da Leonardo.