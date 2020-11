La rinascita di Joao Cancelo e lo scambio con Danilo che alla fine ha reso tutti felici

Alla fine della fiera, lo scambio tra Danilo e Joao Cancelo, che ha zoppicato per una stagione, ha soddisfatto tutti. Le casse dei due club, con quella bianconera che è stata riempita da un +30,5 in quanto a plusvalenza. E pure gli attuali tecnici, Andrea Pirlo e Pep Guardiola. Danilo è diventato il secondo in campo del tecnico, l'unico vero grande inamovibile, jolly che è per certi lati accomunabile a un David Alaba bianconero. Per ruolo, duttilità e importanza nello scacchiere di Pirlo. Dall'altra c'è Cancelo. D'estate pareva addirittura con le valigie in mano, pur d'arrivare a un obiettivo sensibile come Lautaro Martinez o Nelson Semedo. Il portoghese non pareva nei piani di Guardiola ma tra necessità e virtù, si sta ritagliando spazio nella formazione dei Citizens. Dopo aver iniziato fuori, da metà ottobre non è più uscito dal campo. Sempre dall'inizio e sempre per novanta minuti, in due vittorie, due pareggi e nell'ultima sconfitta contro il Tottenham. In Champions ne ha giocate una da titolare e due da subentrato ma non è mai rimasto per tutta la gara a guardare.

Anche oggi in campo Sicché anche oggi Cancelo giocherà contro la colonia portoghese di Grecia chiamata Olympiacos. Che ha un allenatore portoghese, Pedro Martins, che ha tanti giocatori lusitani in rosa a partire dal portiere, Sà, passando dal centrale Semedo, dall'esterno Pepe, da giocatori che partiranno in panchina o non ci saranno, come Vinagre o Bruma. Teoricamente dovrebbe trovarsi davanti Pepe, che ha condiviso proprio con lui le giovanili del Benfica anche se più giovane di tre anni.