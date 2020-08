La rinascita di Lopetegui, l'uomo che perse Spagna e Real Madrid in 4 mesi

vedi letture

Il 2018 ha rischiato di rovinare per sempre la carriera di Julen Lopetegui. Tutto ha inizio il 12 giugno 2018, a tre giorni da Portogallo-Spagna l'allora ct della Roja viene annunciato dal Real Madrid come nuovo allenatore della stagione 2018-19. Una notizia che per le tempistiche manda su tutte le furie la Federazione, che decide di esonerare il ct che aveva raccolto la selezione nel 2016, portandola in Russia. A Madrid dura fino a metà ottobre: la squadra traballa, poi subisce l'umiliante 5-1 contro il Barcellona. In pochi mesi si gioca il posto nella selezione e nella squadra più prestigiosa al mondo. Botta non da poco per un tecnico che sembrava in ascesa, che si era messo in mostra alla guida del Porto producendo buon calcio, lanciando giovani e rivitalizzando elementi considerati "bolliti" (Quaresma). 138 giorni complessivi, per mandare in fumo tutto.

Il ritorno di Monchi a Siviglia è stato l'inizio della rinascita. Il deus ex machina dei nervionenses azzarda andando anche contro la piazza: "Quando la notizia di Lopetegui è trapelata come nuovo tecnico, c'è stata una reazione di maggioranza che non dovrebbe essere nascosta e che era negativa. Quella corrente negativa ha solo rafforzato il mio rapporto con il tecnico e mi ha convinto ancora di più" furono le parole del dirigente. Che ha vinto l'ennesima scommessa: una squadra con identità, con un tecnico che pratica un gioco fluido e piacevole, capace di far esprimere al meglio i propri interpreti. Chiedere a Ocampos, che dopo una vita da eterna promessa è finalmente sbocciata. La squadra si è riconquistata l'accesso alla Champions indipendentemente da come finirà la partita con l'Inter. Lopetegui vincendo l'Europa League si riabiliterebbe definitivamente, in barba ai più scettici al suo arrivo.