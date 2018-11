La rinascita di Martial: la Juve lo osserva, tra Champions e scadenza

© foto di imago sportfotodienst

Anthony Martial è a sorpresa l'uomo del momento del Manchester United. Ventidue anni, in scadenza a giugno, pareva a un passo dall'addio ma dopo essere stato emarginato da Josè Mourinho ha avuto una grande impennata: in gol nelle ultime 4 in Premier League, nelle ultime 5 è stato in campo. La Juventus, scrive Tuttosport oggi in edicola, continua a monitorarlo ma adesso i Red Devils potrebbero invertire la rotta e firmare il nuovo accordo.