La ripubblicazione di Icardi su Undici, giornalisticamente una sconfitta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"110 milioni di euro? Forse sono pochi". Queste le parole di Mauro Icardi che, in una intervista a Rivista Undici, ha spiegato come il suo valore stia schizzando alle stelle. D'altro canto il Real Madrid lo ha messo nel mirino da tempi non sospetti, strizzando l'occhio a una clausola che sembrava inarrivabile fino a qualche anno fa, quando Maurito era stato comunque nel mirino del Napoli per sostituire Higuain, con un'offerta da 75 milioni di De Laurentiis rifiutata da Suning.

"L'unica cosa il libro. Una cosa brutta per tutti. Io ci tengo tanto all'Inter, lo sanno tutti. È stata una cosa un po' brutta per tutti", un virgolettato in più, sulla sua autobiografia, che ha fatto parlare tanto. E sembra un refrain già letto qualche tempo prima. Infine una parola sulla Nazionale Italiana, che ha provato a convincerlo a vestire l'azzurro. "C'era la possibilità, mi hanno chiamato per l’Under e ho litigato con quelli della Samp perché io non volevo andare, io volevo l’Argentina. Poi hanno chiamato il mio procuratore ma ho sempre detto no". Intervista lunga, tanti temi, un vero e proprio scoop il giorno dopo un poker.

Però questa intervista sembra davvero averla letta già qualche tempo fa. E così è, perché è una ripubblicazione di un pezzo uscito a ottobre, tanto che a un certo momento "passa Nagatomo con il suv". Quella di sei mesi fa è uscita di nuovo su internet, ovunque, pur essendo vecchia, infliggendo una sconfitta a noi giornalisti. Come spiega anche il tweet di un'ora fa. "Cos'è il genio?", si chiedevano in Amici Miei? Leggere i pezzi fino in fondo, probabilmente.