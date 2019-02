La risposta migliore ad un campionato finito: il Napoli si diverte

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno 0-4 che dà risposte importanti, alla Juve e al campionato stesso. Un campionato che è finito, inutile prendersi in giro, con la Juve che ad inizio partita del Tardini aveva la bellezza di 16 punti di vantaggio sull'unica inseguitrice, il Napoli. Ma il roboante successo sui ducali, che riporta il distacco a tredici unità a una settimana dallo scontro diretto, dà almeno l'impressione che gli azzurri abbiano scelto la via migliore possibile per il proseguimento della stagione: oggi gli azzurri si sono divertiti, hanno preso a pallate il Parma e hanno sbloccato un attacco che nelle ultime uscite era stato il primo e vero problema della squadra. Non certo oggi, complice le amnesie difensive di una squadra, quella crociata, a cui comunque il Napoli ha rifilato la bellezza di sette reti in un anno. La stessa squadra che tre settimane fa aveva fermato in casa la Juventus. Ma ciò che più colpisce, dopo questo turno di campionato, è sicuramente la differenza in termini di gioco e convinzione, per chi ha visto entrambe le gare, dei successi sulle emiliane di Napoli e capolista. Ampissima, in favore degli azzurri.