La risposta migliore ai mauroscettici. Icardi è l'uomo in più dell'Inter

Nella prima parte di campionato, quando i gol non arrivavano, in tanti aveva iniziato a storcere la bocca. E soprattutto a mettere in dubbio l'utilità di Mauro Icardi nell'economia nerazzurra. 0 gol dopo le prime 5 giornate, in fondo, erano numeri pesanti a cui il capitano nerazzurro mai ci aveva abituato.

Ma nelle ultime 5 partite (Champions esclusa), quasi per rispondere ai mauroscettici, ecco l'exploit. Gol e assist contro la Fiorentina, panchina contro il Cagliari, doppietta con la SPAL, gol vittoria al 90esimo nel derby e doppietta contro la Lazio. 6 gol, un assist e tanti punti donati alla causa nerazzurra. Un modo semplice, per lui, per trasformare i dubbi in esaltazione generale. E ci mancherebbe, dopo un mese di ottobre decisamente 'on fire'.