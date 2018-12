La rivelazione della Bundesliga - Jovic del Francoforte, da spettatore a bomber

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una delle rivelazione della stagione di Bundesliga è stato Luka Jovic, giovane attaccante serbo, classe 1997 dell’Eintracht Francoforte. Jovic è capocannoniere del campionato tedesco in coppia con Paco Alcacer, grazie alle 12 reti trovate in 17 presenze e ha trascinato con la sua personalità e la sua freddezza sotto porta il Francoforte anche in Europa League. L’Eintracht infatti è arrivato primo nel girone della Lazio e Jovic ha segnato cinque gol in sei gare, confermandosi in forma smagliante anche in campo europeo. Contro il Fortuna Dusseldorf, lo scorso ottobre è diventato il giocatore più giovane della storia a trovare cinque gol in una sola partita di Bundesliga, guadagnandosi il titolo di giocatore del mese.

Punta centrale con un'ottima duttilità tattica, Jovic all'occorrenza può giocare sia come ala destra che come ala sinistra, è un destro naturale ed è molto abile nell’eludere le marcature difensive. Nonostante un inizio difficile di carriera al Francoforte nella scorsa stagione, dopo l’arrivo in prestito dal Benfica, l’attaccante serbo ha avuto fiducia sia da Niko Kovac, ex tecnico dell’Eintracht che da Hutter, attuale allenatore del club che lo ha messo al centro del progetto responsabilizzandolo. Definito uno dei migliori giocatori del panorama internazionale nato dopo il 1994, Jovic ha inevitabilmente catturato l’interesse dei grandi club d’Europa e già la prossima estate una big potrebbe scipparlo al Francoforte che punta a riscattarlo ma difficilmente potrà resistere di fronte ad una grande offerta. Il suo valore di mercato attualmente è di 40 milioni ma se continuerà a confermare questi numeri, la cifra è destinata ad aumentare.