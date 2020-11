La rivincita della Bundes verso gli scettici: 4 tedesche in testa ai rispettivi gironi Champions

I gironi di Champions League sono arrivati al giro di boa, fra conferme e sorprese. Giusto e lecito quindi fare dei primi, parzialissimi, ragionamenti su quello che è stato il percorso delle 32 squadre impegnate il martedì e il mercoledì. E uno sguardo particolare, in tal senso, lo meritano le 4 squadre che rappresentano la Germania. Il campionato tedesco, storia nota, è in continua crescita, in costante evoluzione e ammodernamento. Da torneo di seconda linea è arrivato ad essere uno dei principali campionati d’Europa, quindi del mondo, e i risultati (almeno fin qui) in campo internazionale non fanno altro che confermare questa tesi.

Prima, prima, prima, prima - Una ripetizione voluta che fotografa l’andamento delle 4 tedesche ai gironi di Champions League. Il Bayern Monaco, gruppo A, è giustamente e convintamente primo. Dopo aver battuto Atletico Madrid, Lokomotiv Mosca e Salisburgo. Qualificazione ipotecata e matematica che potrebbe dare la certificazione già il prossimo turno. Il Borussia Moenchengladbach, poi. Gruppo B, quello dell’Inter, è forse una delle più belle rivelazioni di questa edizione. Compattezza difensiva e facilità nel trovare il gol sono qualità proprie della squadra di Rose che nei primi tre turni ha battuto con punteggio tennistico lo Shakhtar e pareggiato con Inter e Real Madrid, teoricamente le favoritissime del girone. Nel gruppo F, quello della Lazio, c’è il Borussia Dortmund di Haaland e Sancho. Dopo il ko iniziale con la Lazio, i gialloneri si sono ripresi e hanno battuto senza particolari difficoltà Brugge e Zenit. E come detto sono in testa. Chiusura col gruppo H, forse uno dei più combattuti: il Lipsia è stato asfaltato dal Manchester United, con cui condivide il primato momentaneo, ma poi ha vinto senza problemi col Basaksehir e a sorpresa col PSG.