La rivincita di Bruno Ceres: il tweet porta bene, Peres si prende la scena

vedi letture

5 febbraio 2018. L'auto guidata da Bruno Peres si schianta su via delle Terme di Caracalla. Sono passate da poco le cinque di mattina, il terzino della Roma è illeso ma l'alcol test non gli dà scampo: patente ritirata, denuncia penale, allenamento punitivo e nessuna convocazione col Benevento. Il nomignolo nasce lì, mentre per l'ex Torino sembra concludersi l'avventura in giallorosso: quattro mesi dopo viene ceduto in prestito al San Paolo e poi al Recife.

Bruno Ceres torna d'attualità. Suo malgrado, perché nei giorni scorsi, con un tweet decisamente discutibile, il noto marchio di birra lo ha riportato in auge. Facendo infuriare il popolo giallorosso, perché nel frattempo il laterale brasiliano ha riconquistato la tifoseria capitolina.

E la doppietta sa di rivincita. Di rinascita. Quel messaggio della Ceres, dopo la goleada alla SPAL di ieri, ha un altro sapore. Meno luppolato, viene da dire. Peres si è infatti ripreso la ribalta. A coronamento di un vero e proprio magic moment: rientrato a Roma a gennaio, il classe '90 è diventato sempre più che un'alternativa per Fonseca. Anzi, dopo il lockdown è diventato un titolare a tutti gli effetti. E ha fatto bene: attento, preciso, spesso e volentieri pericoloso in fase offensiva. Media ben superiore al 6 in pagella nelle ultime cinque uscite. Del resto, a Torino è stato per due anni uno dei migliori terzini della Serie A. E tutto sommato anche nel primo anno di Roma, pur con alti e bassi, non ha deluso. Rientrato in Italia, ha tutte le intenzioni di mettersi il nomignolo alle spalle. E prendersi una bella rivincita sull'ironia dei social.