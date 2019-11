La rivincita di Caicedo: da esubero a rincalzo di qualità

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla fine la spunta sempre Caicedo. E i fatti gli danno ragione. Sempre al centro del mercato come possibile partente, l'ecuadoriano non è mai riuscito a convincere del tutto, tanto che puntuale, a ogni sessione estiva di mercato, si allunga la lista di possibili nuovi attaccanti chiamati a fare da vice-Immobile.

Lui ha pagato il maledetto finale della stagione 2016/17, quello che è costato alla Lazio la Champions League. Con Immobile infortunato, fu lui a prendersi il peso dell'attacco. E paga in particolar modo la partita pareggiata col Crotone, quella in cui si potevano chiudere i giochi. L'anno scorso il suo apporto è stato migliore, anche sotto il profilo realizzativo. E quando chiamato in causa si è sempre fatto il cosiddetto mazzo, portando via avversari, facendo sponde, mettendosi al servizio del compagno di reparto. Questa sera la scena se l'è presa lui, dimostrando anche di saperci fare negli ultimi sedici metri: bravo a proteggere palla spalle alla porta, bravissimo a girarsi e trovare l'angolo giusto. Se la Lazio ha centrato la quinta vittoria consecutiva grande merito è suo.

E di Simone Inzaghi, che è un tecnico che apprezza le sue qualità e che ha fatto in modo che il giocatore venisse confermato in organico, essendo ritenuto un ottimo vice-Immobile. I fatti stanno dando ragione a tecnico e giocatore.