La rivincita di De Rossi. Dopo la Svezia, Barcellona e le candeline

"E' una delle notte più belle della mia storia alla Roma". Così, Daniele De Rossi, dopo l'indimenticabile gara contro il Barcellona. E' una serata magica per tutti i tifosi romanisti, a maggior ragione quelli in campo contro i catalani, come il regista Campione del Mondo con la Nazionale del 2006. La gara di stasera, impreziosita da un gol e un assist, ma non solo, rappresenta per il centrocampista una sorta di rivincita personale dopo un 2017/18 da incubo a livello personale: un brutto sogno iniziato a San Siro, nella serata di Italia-Svezia, con la consapevolezza che proprio un suo sfortunato tocco aveva regalato alla Nazionale una delle pagine più brutte della sua storia. L'incubo continua a Barcellona, quando un altro autogol, davvero irripetibile, rompeva gli equilibri tra Lupa e catalani, dando il la alla goleada di Messi e compagni. Un poker cancellato con un colpo di spugna stasera, così come l'esclusione dal nuovo corso azzurro, che ha deciso di ripartire da giocatori con meno candeline sulla torta di compleanno.