La rivincita di Mou al 90': mano dietro l'orecchio dopo il fischio finale

Mano dietro l'orecchio per provocare il pubblico dell'Allianz Stadium che l'ha fischiato per tutto il match. José Mourinho, al termine della gara vinta 2-1 dal Manchester United contro la Juventus, s'è portato la mano dietro l'orecchio per rispondere ai tifosi bianconeri. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi di Leonardo Bonucci, che subito gli ha chiesto di smetterla. I due si sono rapidamente chiariti con il manager lusitano che è poi in fretta rientrato negli spogliatoi.