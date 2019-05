La rivolta dei calciatori. Playout a rischio. Di nuovo

© foto di Antonio Vitiello

Nel caos che regna in Serie B dal giorno della condanna per illeciti amministrativi del Palermo quasi nessuno si era mai posto il problema di cosa pensassero i calciatori delle società interessate. La risposta è arrivata nella giornata di ieri ed è di quelle che non passano inosservate. I giocatori di Venezia e Salernitana, ovvero le due società che dovranno disputare i playout, hanno infatti palesato l'intenzione di non scendere in campo.

Troppi gli stravolgimenti della classifica, con conseguente modifica delle situazioni delle due squadre, e tempistiche eccessivamente dilatate (l'ultima gara di stagione regolare è stata disputata lo scorso 11 maggio) hanno sicuramente inciso sulle due squadre che adesso si trovano costrette a preparare le due gare più importanti della stagione nel giro di pochissimo tempo.

Su queste basi nelle prossime ore i tesserati di Venezia e Salernitana potrebbero dire no agli spareggi salvezza, andando così a creare ulteriore scompiglio in una situazione già complicata. E per certi versi incomprensibile. Perché sarebbe bastato sanzionare il Palermo al momento opportuno, non tre anni dopo, e magari da parte di Mauro Balata non cancellare i playout che il regolamento di Serie B prevede per evitare tutto questo.

Per farlo, però, servono persone credibili a supporto di un movimento con regole certe. Due cose che la Serie B non ha da tempo. Quantomeno dalla scorsa estate quando fu stravolto il format dell'intero campionato nonostante vi fossero direttive chiare e approvate da tutti. Proprio come quelle dei playout. Che adesso rischiano di saltare. Di nuovo.