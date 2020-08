La rivoluzione della Fiorentina firmata Iachini. I viola cercano quattro titolari

Un centravanti. Un regista. Un esterno sinistro. Un difensore centrale. La Fiorentina cerca almeno quattro rinforzi per l'estate. Quasi tutti titolari, per completare l'undici e le alternative di Giuseppe Iachini. Davanti si fa strada il nome di Eder del Jiangsu Suning: impossibile il sogno del tecnico, Andrea Belotti, Iachini aveva chiesto al club Arkadiusz Milik ma la strada Roma sembra tracciata. Un nome, in ogni caso, che prenda il posto di Federico Chiesa, in uscita da Firenze. In mezzo la società gigliata è in cerca di un play, di un uomo che possa impostare gioco in un centrocampo completato da Sofyan Amrabat e da Gaetano Castrovilli che sarà però più numero dieci che incursore. Javi Martinez sarebbe il colpo di struttura ma arrivare allo spagnolo del Bayern Monaco non è facile. Lo stesso dicasi per Lucas Torreira, sul quale il Milan non molla la presa in caso di addio a Ismael Bennacer. Difficilissimo arrivare a Leandro Paredes del PSG, Pradè e Barone proseguono nella ricerca di un titolare. Caccia anche a un esterno sinistro titolare: verrà confermato Dalbert dall'Inter in un nuovo scambio di prestiti con Cristiano Biraghi ma non avrà il posto assicurato. Iachini vuole un altro uomo a tutta fascia mentre dietro era vicino Jan Vertonghen che ha però preferito Lisbona e il Benfica. Adesso il target sembra più su un giocatore che possa essere un'alternativa, con Federico Ceccherini che potrebbe lasciare Firenze.