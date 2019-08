La rivoluzione di Paratici e due soli incedibili nell'attacco della Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo per gli onori e per gli allori. Federico Bernardeschi perché tatticamente, tecnicamente, come presente e come futuro, come immagine e come simbolo, è considerato nato per vestire la maglia della Juventus. Due incedibili, il terzo per necessità, perché la Vecchia Signora avrebbe pure ascoltato offerte mai però arrivate per Douglas Costa. Però davanti è rivoluzione, è un cambiamento che era sì atteso ma non con questa forza, veemenza, vigore. Gli incedibili, nel dorato reparto d'attacco bianconero, sono due più uno, CR7, Bernardeschi. Poi Douglas che non è certo di peso, bensì di valore, ma lo è per necessità e non virtù.

La Joya che fu Paulo Dybala è la plusvalenza per eccellenza per le casse della Juventus, a bilancio a 16,5 milioni e valutato tra i 70 e gli 80. La società torinese non lo considera più centrale nel progetto, ha altre stelle e altri uomini da copertina. Tatticamente, evidentemente, Maurizio Sarri è poi orientato al tridente e Dybala ha dimostrato di sapersi adattare al sistema ma di non vestirlo come abito prediletto. Per questo l'addio, per questo una partenza segnata.

Il pupillo di Allegri Mario Mandzukic, per Massimiliano Allegri, è stato quel che per José Mourinho fu Samuel Eto'o. Il pretoriano per antonomasia, il giocatore che sull'altare del suo tecnico ha sacrificato la gloria, spendendo ogni goccia di sudore e fatica in un nuovo ruolo. Centravanti, nelle nuove latitudini di CR7 o magari di Higuain, piuttosto in quelle dei desiderati Icardi e Lukaku, per Mandzukic con Sarri c'è poco posto. E pure lui è alla porta.

Resistenza Higuain La Juventus ha tolto il 9 a Gonzalo Higuain, gli ha dato il 21 e non lo ha messo nello store. Un'uscita certa che però si scontra con l'attuale volontà del Pipita: no alla Roma, vuole giocarsi le sue carte con Sarri. Sgomita, suda, lotta, segna, in campo. Non s'arrende, grande cannoniere quale è sempre stato. Solo che la Juventus gli ha fatto recapitare più volte il messaggio: quella è la porta. Il mittente, per adesso, non ha ricevuto.

Kean, promessa per altri Il caso se vogliamo più eclatante è quello di Moise Kean. Classe 2000, è considerato il futuro del calcio italiano ma la Juventus ha deciso di spezzare premesse e promesse, facendolo partire per l'Inghilterra. E' ufficialmente il nuovo attaccante dell'Everton, emigrato altrove in cerca di nuove fortune. Per la Juve cassa importante, un posto davanti che si libera, nell'estate della rivoluzione d'attacco bianconera.