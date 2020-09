La rivoluzione lampo del Crotone: Vrenna e Ursino regalano la squadra a Stroppa in tempi record

La rivoluzione Crotone passa da una lunga lista d'acquisti. Giovanni Stroppa, allenatore dei pitagorici, lavora insieme alla dirigenza per completare la rosa e la formazione. Così Raffaele Vrenna e Giuseppe Ursino sono al lavoro per portare in Calabria giocatori importanti. Certezze. Scommesse. Lisandro Magallan per la difesa, dall'Ajax, è il nome da copertina ma lo è pure Luca Cigarini, regista di grande esperienza, uomo al quale Stroppa affiderà il ciak delle idee in mediana. Dietro una conferma importante, poi, quella di Luca Marrone dall'Hellas Verona, davanti è atteso dopo un tira e molla il sì e la firma di Emmanuel Riviere. Un colpo importante davanti e non sarà l'unico, intanto in mediana arriverà un giocatore anche in ottica futura come il cileno Luis Rojas, classe 2002 dall'Universidad de Chile. Già definito invece l'arrivo del classe '96 Milos Vulic dalla Stella Rossa, giocatore che può diventare un titolare in breve giro di posta, rinnovato il contratto di Ahmad Benali, capitano e simbolo, definito di fatto anche l'arrivo di Eduardo Henrique da Silva, centrocampista classe '95 che arriva dallo Sporting Lisbona. Non solo: oggi visite per Andrea Rispoli, esperienza in difesa, terzino destro classe '88 che è arrivato dal Lecce. Adesso tocca a Stroppa. Perché dovrà creare l'amalgama e mettere insieme tanti tasselli che Vrenna e Ursino gli hanno regalato. In tempi rapidi, come promesso. Prima che partisse la stagione, il Crotone ha corso velocissimo.

La formazione oggi (3-5-2): Cordaz; Golemic, MARRONE, MAGALLAN; Mustacchio, VULIC, Crociata, Benali, Molina; Messias, Simy. All: Stroppa (confermato).

Come può cambiare (3-5-2): Cordaz; Golemic, MARRONE, MAGALLAN; RISPOLI, EDUARDO, CIGARINI, BENALI, MOLINA; RIVIERE, Simy. All: Stroppa (confermato).