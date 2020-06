La rivoluzione russa del Chelsea di Roman Abramovich

Il Chelsea prepara la rivoluzione. Milionaria. L'urlo di Roman Abramovich non è quello di Munch, che non ha comprato a dispetto delle indiscrezioni, ma quello di battaglia per tornare col mercato al livello delle altre. Perché il tracollo dei Blues è arrivato inesorabile, i trentaquattro punti di distanza dal Liverpool capolista ne sono l'emblema dopo ventinove giornate di Premier League. Sicché il magnate russo ha deciso di mettere in atto una rivoluzione che Marina Granovskaia, suo braccio destro nelle sedi londinesi del club, ha pianificato da tempo. Un Chelsea giovane, guidato da un tecnico rampante come Frank Lampard. Talenti da crescere e da far sbocciare, in un processo accelerato: Fikayo Tomori, Reece James, Ruben Loftus-Cheek, Billy Gilmour, Mason Mount, Faustino Anjorin, Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham per restare ai britannici, ma pure Christian Pulisic, Andreas Christensen per uscire dai confini. Ora, altri cambiamenti in vista. La difesa sarà rivoluzionata: via Kurt Zouma, Emerson Palmieri, Marcos Alonso. Via in mediana invece forse Mateo Kovacic, Jorginho e in caso di maxi offerta anche N'Golo Kanté. Sulla trequarti, idem: in scadenza saluteranno Willian e Pedro, davanti via Michy Batshuayi e nonostante il rinnovo è in bilico pure Olivier Giroud. Il Chelsea ha già preso Hakim Ziyech dall'Ajax, sta definendo Timo Werner per la clausola dal RB Lipsia e punta forte su Kai Havertz del Bayer Leverkusen. Come terzino sta andando all-in su Ben Chilwell del Leicester e al redivivo Gerson dal Flamengo. Una rivoluzione russa. Per tornare tra le grandi d'Inghilterra.