La rivoluzione tattica di Di Francesco. Gattuso punta sui vecchi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sceglie la svolta tattica, Eusebio Di Francesco, per sfidare il Milan. 3-4-3 con tre centrali. Manolas, Fazio e Marcano, ma la presenza contestuale di Schick e Dzeko, con Pastore, fa pensare che la Roma possa pure schierarsi con il 3-4-1-2. Il 'Flaco' è l'ago della bilancia pure tattica del reparto avanzato, mentre Di Francesco ha deciso di tener fuori un centrocampista, Cristante e Pellegrini, per metter dentro un centrale. La 'novità', nel Milan, è che non ci sono novità se non Higuain rispetto alla scorsa stagione. Niente Caldara, c'è Musacchio. Niente Bakayoko, ci sono Kessie e Bonaventura con Biglia. Dieci della vecchia guardia, solo un nuovo acquisto in campo. La rivoluzione tattica di Di Francesco contro le garanzie dal passato di Gattuso. Più Higuain.