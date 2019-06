La Roma a Fonseca: "Insieme potremo creare qualcosa di speciale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma a Paulo Fonseca. Questa mattina, il club gialloross ha ufficializzato l'approdo nella Capitale del manager portoghese che ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per la terza stagione. “Sono molto felice di essere stato nominato nuovo allenatore dell’AS Roma e desidero ringraziare tutta la dirigenza del Club per l’opportunità che mi è stata data - ha detto l'ex tecnico dello Shakhtar dopo l'ufficialità -. Sono entusiasta e motivato dalla sfida che ci aspetta e non vedo l’ora di trasferirmi a Roma, di incontrare i nostri tifosi e di cominciare a lavorare. Credo che insieme potremo creare qualcosa di speciale”.