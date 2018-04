La Roma è in semifinale di Champions, il Barça maledice le italiane

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver salutato ai quarti di finale la Champions 2016/17, il Barcellona perde ancora una volta contro una italiana la possibilità di arrivare in fondo alla massima competizione continentale. Dzeko, De Rossi e Manolas infliggono ai catalani la più clamorosa delle sconfitte, qualificandosi alla semifinale di Champions. Una impresa incredibile e impronosticabile, che è destinata a rimanere nella storia della Roma e non solo. La Lupa nella Top4 della manifestazione, non era mai successo prima (da quando ha cambiato formato).