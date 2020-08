La Roma a un passo da Friedkin: 490 milioni a Pallotta, luce verde dopo il Siviglia

La Roma è a un passo da Dan Friedkin. Strada spianata per il tycoon americano dopo che si è ritirato Fahed Al-Baker dalla corsa al club come confermato in Kuwait, adesso i 490 milioni sono pronti a finire nelle casse di Jams Pallotta. Che sembra intenzionato a dare luce verde alla trattativa per vendere la Roma al numero uno di Friedkin Group. La sensazione è che sarà tutto definito dopo la gara di Europa League contro il Siviglia.