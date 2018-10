La Roma ai Pellegrini. E Lorenzo diventa un esempio per Schick

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma ai Pellegrini. Senza doppi sensi: Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, ha prima annunciato che Luca Pellegrini, laterale difensivo classe '99, giocherà da titolare contro l'Empoli. E poi ha indicato Lorenzo Pellegrini come esempio virtuoso per spiegare la crescita che si aspetta da Patrik Schick nei prossimi mesi.

Un cognome in comune, tre anni di differenza e nessun grado di parentela: due gioielli di Roma per i colori giallorossi. Le qualità di Luca, corteggiato prima del rinnovo con la Roma anche dalla Juventus, sono note agli addetti ai lavori ormai da anni, ma DiFra è pronto a bruciare le tappe e accelerarne il processo di inserimento nelle rotazioni dell'undici titolare. Segno che, dopo la società, anche il tecnico crede nella giovane promessa. L'evoluzione di Lorenzo, invece, merita un capitolo a parte. Perché è la fotografia della crescita di una Roma che, dopo gli affanni di inizio stagione, si sta infine ritrovando.

Tanto potenziale e poca resa: fino a qualche tempo fa, Lorenzo Pellegrini era considerato questo. Sui numeri non vi erano dubbi, sulla possibilità di metterli in campo, specie nella complicata gestione del centrocampo post-Strootman e Nainggolan, tante incertezze. Anche per un ruolo non ancora definito. Contro Genoa e Viktoria Plzen, però, è stato l'uomo in più della Magica, dopo aver toccato il punto più basso contro il Bologna (lo raccontano anche le pagelle di TMW: si va da un 4,5 a due 8). Di Francesco ne ha fatto un esempio positivo per Schick: non scontato, visto che si tratta di un coetaneo, ma l'esplosione (tutta da confermare) del centrocampista ha ridato nerbo alla Roma. Quella del centravanti ceco, invece, potrebbe darle maggior qualità. Seguendo le orme di Pellegrini. Anzi, dei Pellegrini.