© foto di Federico Gaetano

L'ennesimo repulisti di Pallotta sembra intenzionato a restituire alla Roma la romanità persa: stando al Corriere dello Sport per Francesco Totti ci sarà un incarico di direttore tecnico e per Daniele De Rossi, che di fatto non ha ancora annunciato l'addio al calcio giocato, il primo ruolo da allenatore della sua vita. A metà tra notizia e vera proposta, il quotidiano romano esplora le possibilità di una rivoluzione totale che possa restituire alla Roma almeno una certa dignità dopo i pesantissimi naufragi dell'ultimo periodo.