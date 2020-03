La Roma aspetta l’ok per giocare e pensa alla “quota Monchi” contro il Siviglia

vedi letture

Zona protetta in Italia, voli bloccati da e per la Spagna dal nostro paese e porte chiuse a Siviglia. La Roma aspetta di sapere se potrà giocare o meno domani. L’Uefa è al lavoro per risolvere questo problema che impedirebbe ai giallorossi di arrivare nella penisola iberica e disputare la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro la squadra di Lopetegui. Per molti, uno su tutti, sarebbe un ritorno al passato: stiamo parlando di Monchi. Due stagioni da direttore sportivo per la Roma, 21 giocatori acquistati, 264 milioni spesi e come miglior risultato una semifinale di Champions persa contro il Liverpool. Eppure nella Capitale tutto ha lasciato fuorché un bel ricordo.

PASSATO - Il diesse spagnolo viene in mente soprattutto per le trattative più costose e che non hanno portato i frutti sperati: vedi Schick, Pastore e Nzonzi. Di questi solo l’argentino è rimasto a Trigoria, ma comunque se si dovesse giocare non sarebbe della partita a causa di un’edema osseo che ormai lo tiene fuori da prima di Natale. Monchi comunque ritroverà metà della sua Roma in campo. Fonseca sta pensando di schierarli in blocco. Da Santon a Kolarov, passando per Cristante, Under e Kluivert. Cinque giocatori che domani potrebbero essere titolari e che comunque sono parte integrante della nuova rosa di Fonseca e Petrachi. L’ex Atalanta, prima del distaccamento del tendine contro la Sampdoria, era stato identificato tra i calciatori che più di tutti avevano assorbito i dettami del tecnico portoghese diventando quasi imprescindibile. Gli altri anche sono dei capisaldi della formazione giallorossa e sarebbero stati di più se non fosse per gli infortuni di Zaniolo e Pellegrini. Insomma, non è tutto da buttare il lavoro di Monchi e sarebbe ironico, qualora si giocasse, se il diesse spagnolo fosse eliminato proprio dalla sua ex squadra e dai giocatori che ha portato e tanto sono stati criticati.