La Roma c'è, il Chievo no (e rischia la B): all'Olimpico finisce 4-1

Importante successo della Roma nel primo anticipo della 35esima giornata di Serie A, nonostante l'inferiorità numerica per oltre mezz'ora di gioco a causa dell'espulsione rimediata al 56esimo da Juan Jesus.

All'Olimpico, la squadra giallorossa ha battuto 4-1 il ChievoVerona con due reti per tempo: nella prima frazione a segno Schick e Dzeko, nella seconda gol di El Shaarawy e seconda rete del centravanti bosniaco che dopo questo match è salito a quota 16 reti nella Serie A 2017/18.

Prestazione incolore per i ragazzi di Maran, che domani in caso di vittoria della SPAL potrebbero trovarsi in piena zona retrocessione. Le uniche occasioni degli ospiti da segnalare sono il rigore sbagliato al 59esimo da Roberto Inglese e la rete del definitivo 4-1 realizzata dallo stesso numero 45 clivense all'88esimo.

