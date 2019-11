La Roma cade e l’Europa si complica: servono almeno 4 punti per passare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Fonseca non riesce quello che già in passato aveva provato a fare Augusto senza successo. Passare in Germania non è mai facile e la Roma cade 2-1 nei secondi finali del match dopo aver ribaltato l’1-0 iniziale. Il gol di Thuram, però, è la classica sliding door perché consegna al Borussia M’Gladbach il secondo posto facendo scivolare la Roma, a 5 punti come i tedeschi, al terzo posto per colpa degli scontri diretti. Il Basaksehir, intanto, passeggia in Austria contro il Wolfsberger e conquistando il primato del girone J.

COMBINAZIONI - Dunque alla Roma servirà assolutamente vincere il 28 novembre a Istanbul per tornare almeno seconda (qualora vincesse anche il Borussia). Per arrivare ai sedicesimi potrebbero bastare anche 4 punti se la squadra giallorossa pareggiasse il 12 dicembre contro il Wolfsberger e contestualmente scaturisse un altro segno “X” dalla sfida tra Gladbach e Basaksehir. Se finisse così sarebbe secondo posto, mentre per Fonseca con 6 punti negli ultimi 180 minuti del girone ci sarebbero ancora delle possibilità di passaggio del turno come prima forza del gruppo. A quel punto i casi sarebbero due: con il pareggio tra Borussia e il club di Istanbul o addirittura con una vittoria di quest’ultimo che porterebbe all’eliminazione dei tedeschi con la Roma prima e l’ex squadra di Under seconda. Quello che è certo è quanto una disattenzione negli ultimi secondi possa incidere sul giudizio di una stagione qualora non arrivasse la qualificazione e quanto abbia complicato un passaggio del turno che la Roma aveva in tasca già a partire dalla gara di casa contro il Moenchengladbach.