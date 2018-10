La Roma cala il tris. A segno il turco Under: 3-0 al Viktoria Plzen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Poco dopo l'ora di gioco la Roma cala il tris contro il Viktoria Plzen all'Olimpico. Ad andare a segno è Cengiz Ünder che corona una perfetta azione corale con Dzeko che fa da sponda al limite per Pellegrini bravo ad aprire sulla sinistra per l'accorrente turco che in diagonale non lascia scampo al portiere ceco.