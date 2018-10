La Roma celebra De Rossi: 17 anni fa l'esordio in maglia giallorossa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domenica scorsa, nel match pareggiato al San Paolo contro il Napoli, ha tagliato il traguardo delle 450 presenze in campionato con la maglia della Roma. Daniele De Rossi ha trascorso tutta la sua carriera in giallorosso e oggi il club capitolino lo celebra ricordando il giorno del suo esordio assoluto, avvenuto esattamente 17 anni fa, in Champions League, contro l'Anderlecht. Il 18enne De Rossi entrò in campo al minuto numero 71 al posto di Ivan Tomic.