La Roma cerca Urzi, il classe 2000 che ha stregato il Banfield

“La Roma mi ha cercato”, lo ha detto Agustin Urzi. Di mestiere fa l’esterno sinistro nel Banfield, la stessa squadra di Osvaldo per capirci, e da molti è ritenuto uno dei talenti più puri del Sud America. Quest’anno ha collezionato 18 presenze trovando solo una volta la via del gol, ma le sue caratteristiche rispecchiano in toto il profilo cercato dalla Roma: gran dribbling, rapido e ottimo tiro dalla distanza. Chi lo conosce giura come di lui colpisca la spiccata personalità e la maturità nelle scelte. Ha uno stile di gioco molto intenso, dinamico, fatto di continui “strappi” sulla fascia, non ha paura di ricevere la palla e da buon argentino è particolarmente grintoso nonostante abbia bisogno di formare ancora un po’ il fisico.

STORIA - Di tempo per crescere ne ha visti i 20 anni da compiere il prossimo 4 maggio. Dal 2008 si è unito all’accademia del Banfield, attirando su di sé l’interesse di tanti osservatori. Per la prima volta, durante la stagione 2018/19, viene scelto e seguito personalmente dallo storico allenatore argentino Julio César Falcioni, il quale lo farà esordire in Primera Division. Debutto alquanto complicato, subentrato negli ultimi 27 minuti di gioco a Nicolas Silva assisterà ad una dolorosa sconfitta casalinga contro l’Argentinos Juniors. Da quel momento la sua crescita è stata costante e sotto le direttive dell’attuale allenatore Hernàn Crespo, uno che l’Italia ce l’ha nel cuore e chissà che non possa proprio consigliarli di venire in Serie A il prossimo anno.