La Roma chiude l’anno senza Smalling, ma Fazio vede il Franchi e sorride

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Non avere paura” canta Tommaso Paradiso nel suo primo singolo senza i “The Giornalisti”. Queste tre parole possono essere applicate anche al momento della Roma che venerdì chiuderà il 2019 al Franchi, ma senza Smalling. Già, perché esiste una squadra con e senza l’inglese. La formazione che prevede l’ex Manchester United lascia dormire sonni decisamente più tranquilli a Fonseca e tifosi. Dalla gara con l’Atalanta in poi ha giocato 15 partite e solo 12 sono i gol subiti a partita, per una media di 0,8 a match. Quando invece il tecnico portoghese non ha potuto contare sul sei giallorosso (7 gare tra campionato e coppe) i numeri sono decisamente peggiorati con 10 reti al passivo (1,4 a match). Non è un caso che Petrachi sia già al lavoro per trasformare il prestito secco in un’acquisizione a titolo definitivo. La speranza di Fonseca è che già a gennaio possa arrivare la fumata bianca perché come ha detto ieri Mancini: “Con Smalling basta uno sguardo per capirsi”.

FIRENZE - L’ex Shakhtar ha trovato l’equilibrio proprio grazie a questa coppia di centrali, ma venerdì contro la Fiorentina potrà contare solo su Gianluca visto il trauma contusivo distrattivo al ginocchio sinistro dell’inglese (rientro previsto con il Torino il 5 gennaio all’Olimpico). Dunque a far coppia con il 23 giallorosso sarà Federico Fazio che ritrova uno stadio amico. Al Franchi ci ha giocato 6 volte con la Roma, lo score è perfettamente in bilancio, ma c’è un precedente felice per l’argentino. Il 7 febbraio del 2017 i giallorossi vincevano 4-0 e il centrale ex Siviglia segnava il 2-0 con la specialità della casa: il colpo di testa. Fonseca spera che possa andare uguale per mantenere un trend giallorosso favorevole nelle partite che anticipano la sosta natalizia. La Roma, infatti, vanta 38 vittorie a fronte dei 25 pareggi e delle 25 sconfitte prima di Natale.