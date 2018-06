La Roma conferma: domani le visite mediche di Cristante. La nota

Non c'erano dubbi, ma la Roma è pronta ad accogliere Bryan Cristante, atterrato oggi a Fiumicino, e conferma in via ufficiale le indiscrezioni già riportate in giornata: domani il centrocampista friulano, in arrivo dall'Atalanta, sosterrà le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto che lo legherà ai giallorossi.

Tutte le foto dell'arrivo di Bryan Cristante a Fiumicino 🛬 📸 https://t.co/pqpl93jeuu pic.twitter.com/KcNHxJRdC1 — AS Roma (@OfficialASRoma) 6 giugno 2018