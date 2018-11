La Roma controlla ma non punge, Udinese molto timida: 0-0 al 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo tempo della Dacia Arena finisce senza gol. Udinese e Roma non si fanno male: i giallorossi tengono il pallino del gioco (chiudendo al 78% di possesso palla), ma non riescono a creare pericoli concreti verso la porta di Musso, chiamato in causa soprattutto su palla inattiva. I friulani, alla prima con Nicola in panchina, sono fin qui stati sin troppo accorti, senza mai rovesciarsi in attacco. Da segnalare cori contro i tifosi napoletani, francamente senza senso in una gara che non coinvolge neanche la gara azzurra. Tornando al campo, 0-0 al 45’ tra Udinese e Roma.