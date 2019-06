La Roma: "Da Totti commenti inopportuni, il club non è in vendita"

"Ci auguriamo che questa non sia un’anticipazione inopportuna di un tentativo di acquisizione"

La Roma ha specificato nella propria nota circa l'addio di Francesco Totti al club, di ritenere tendenziosi alcuni commenti dell'ex dirigente circa un possibile cambio di mano in seno al club: "Riguardo ai ripetuti riferimenti al suo possibile ritorno con l’insediamento di una nuova proprietà, in aggiunta alle informazioni raccolte da lui stesso in tutto il mondo circa soggetti interessati al Club, ci auguriamo che questa non sia un’anticipazione inopportuna di un tentativo di acquisizione: scenario che potrebbe essere molto delicato in considerazione del fatto che l’AS Roma è una società quotata in borsa. La proprietà non ha alcuna intenzione di mettere la Roma in vendita adesso o in futuro".