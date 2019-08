La Roma dei "precari" convince e Dzeko è al bivio: resta o va all’Inter

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il giorno dopo la sfida al Real Madrid la Roma si sveglia con il dilemma “cedere o non cedere”. Problema quasi Shakesperiano quello in casa giallorossa, perché nell’amichevole di ieri all’Olimpico i migliori sono stati proprio i giocatori in odore di partenza. “Non prendiamo in considerazione un’uscita di Edin, il nostro gioco verte su di lui” aveva detto Fonseca ed effettivamente il bosniaco è il fulcro di ogni azione. L’ex Shakhtar ha in casa il centravanti ideale per la sua idea di calcio, bravo spalle alla porta, tecnico e in grado di imbeccare i compagni. Il primo tempo di Dzeko, nonostante il rocambolesco 2-2, è di pregevole fattura. Tante giocate e il gol del pari quasi allo scadere dei 45 di gioco su verticalizzazione di Under. Agli occhi più attenti la rete del bosniaco ha ricordato la prima in giallorosso messa a segno nel giorno della presentazione della squadra contro il Siviglia. Oggi, invece, sono 4 anni dall’ufficialità del suo quinquennale in giallorosso e sempre oggi potrebbe essere la giornata chiave per il suo addio. L’Inter, forte della cessione di Perisic, è pronta a rilanciare arrivando a 18 milioni. La Roma, però, viste anche le prestazioni del suo attaccante è sempre più dubbiosa sul lasciarlo andare o meno. Lo stesso discorso vale per Perotti, accostato al Torino, ma solo in caso di un approdo dei granata al girone di Europa League. L’argentino, per caratteristiche, è l’esterno più congeniale al gioco di Fonseca e lo dimostra creando continuamente superiorità numerica e segnando la rete del momentaneo 1-1.

VECCHIA GUARDIA - Non solo Dzeko e Perotti. Nella Roma tipo, Fonseca si affida per 10/11 ai giocatori che militavano in giallorosso già nella scorsa stagione. L’unico volto nuovo al fischio d’inizio era Pau Lopez, autore anche di un paio ottime parate. Il tecnico portoghese si affida dunque alla vecchia guardia e inserisce solo al 60’ della ripresa Spinazzola e Diawara per il loro esordio all’Olimpico. L’ex Juve, inoltre, viene schierato a destra per non sacrificare e sfruttare la buona condizione di Kolarov a sinistra. Promossi quindi i “senatori” della Roma con Pellegrini calatosi con personalità nel ruolo di regista e Zaniolo devastante a campo aperto e bravo a scambiarsi spesso di posizione con Under. Il turco, invece, ha giocato bene in tandem con Dzeko, mentre da registrare come reparto c’è la difesa. I due gol del Real arrivano da disattenzioni difensive che pongono ancora una volta la lente d’ingrandimento sul mercato. Fonseca continua ad aspettare il centrale che sostituisca Manolas, ma intanto si gode la sua Roma fatta di giocatori precari, ma che hanno recepito le idee del mister.