La Roma deve ancora aspettare per Smalling: lo United non ha risposto all'offerta

La Roma aspetta Chris Smalling e dovrà farlo ancora. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Manchester United non ha ancora risposto alla nuova offerta dei giallorossi per riportare a Trigoria, questa volta a titolo definitivo, il difensore centrale inglese. Una strategia per alzare il prezzo? Probabile, ma al momento i Red Devils non hanno preso in considerazione l’offerta dei capitolini, che pure ritenevano di aver fatto passi importanti verso la conferma di uno dei pilastri dell’ultima stagione.