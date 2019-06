La Roma di Fonseca nasce senza spina dorsale. Partono in quattro

La Roma di Paulo Fonseca e Gianluca Petrachi riparte e si rinnova. Senza spina dorsale. Fa il punto Il Messaggero: il nuovo corso inizierà senza Olsen, Manolas, De Rossi e Dzeko. Praticamente, dal portiere al centravanti, il cuore della squadra.

La vicenda del capitano è nota, anche se non è chiaro dove De Rossi continuerà la sua carriera. Dzeko aspetta soltanto che l'Inter risolva la questione Icardi per trasferirsi alla corte di Conte.

Manolas è vicino alla Juve. In Italia lo cerca anche il Napoli, comunque basterà pagare i 36 milioni di euro della sua clausola risolutiva per portarlo lontano dalla Capitale. Infine, Olsen dovrebbe essere destinato alla Premier: Baldini lavora per trovargli squadra, si è interessato anche il Watford. Ma c'è l'idea di un eventuale ritorno al Copenaghen nell'ambito dell'affare Vavro.