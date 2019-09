La Roma domina, Sassuolo sprovveduto. All'Olimpico è 4-0 al 45esimo

© foto di www.imagephotoagency.it

Una bella Roma. Divertente, ma non per questo poco pratica. Dopo 45minuti, la squadra di Fonseca è avanti 4-0 all'Olimpico contro il Sassuolo. Le reti, realizzate tutte nella prima parte di frazione, portano le firme di Cristante, Dzeko, Mkhitaryan (che alla prima gara dinanzi ai suoi nuovi tifosi ha subito destato un'ottima impressione) e Kluivert.

De Zerbi ha chiesto fin da subito ai suoi di giocarsi la partita a viso aperto, con baricentro alto. Una scelta sprovveduta più che coraggiosa, un invito a nozze per la Roma che dopo aver sbloccato il match su azione da corner ha preso il largo sfruttando i tantissimi spazi a disposizione concessi dalla retroguardia neroverde. Sul gol di Dzeko, Kolarov era liberissimo di scodellare il pallone al centro. Sul 3-0, Pellegrini e Mkhitaryan avevano in opposizione il solo Marlon. Sul poker, linea di difesa posizionata poco sotto la linea di centrocampo: un invito troppo allettante per l'olandese figlio d'arte, splendidamente servito da Pellegrini.

Quattro gol realizzati in 33 minuti per una partita che al duplice fischio sembra già non avere più nulla da dire. Per il Sassuolo è notte fonda, per la nuova Roma di Fonseca si avvicina la prima vittoria stagionale.

