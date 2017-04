La Roma e gli addii: le percentuali. Per Nainggolan si tratta, ciao Manolas

A poco più di un mese dall'inizio del calciomercato, TMW stila le percentuali relative agli addii dei calciatori squadra per squadra

© foto di Federico Gaetano

C'è aria di rivoluzione in casa Roma dopo la fine del lungo ciclo Sabatini. L'ufficialità nella giornata di lunedì del nuovo direttore sportivo Verdejo Monchi, il deus ex machina di un Siviglia che in Europa League ha collezionato trionfi su trionfi, ha aperto in casa giallorossa nuove prospettive e nuovi scenari.

La dirigenza giallorossa già da tempo si sta muovendo per delineare cessioni e acquisti. Uno schema di massima che, ovviamente, nei prossimi mesi sarà soggetto a fluttuazioni in base a come andranno le trattative. Però, le idee in molti casi sono già chiare, anche se la grana allenatore non è stata ancora risolta.

GLI ADDII CERTI - Tornerà all'Olympique Lione Clement Grenier, ultimo arrivato in casa giallorossa. Il centrocampista francese, prelevato nelle ultime ore del mercato di riparazione, non verrà riscattato, al pari del portiere polacco Wojciech Szczęsny: la Roma per la prossima stagione vuole puntare su Alisson, estremo difensore della nazionale brasiliana.

E' già al lavoro col suo entourage per trovarsi una nuova sistemazione anche Thomas Vermaelen, difensore di proprietà del Barcellona che nella Capitale ha vissuto una stagione sciagurata. Il futuro del centrale di difesa belga è al momento abbastanza incerto, a differenza di quello dell'ellenico Kostas Manolas: l'ex Olympiacos ha già un accordo di massima con l'Inter.

IL CAPITANO E CAPITAN FUTURO - Francesco Totti al 90% appenderà (più per volontà del club che sua) le scarpette al chiodo questa estate. Non è ancora chiaro però se proseguirà la sua avventura nella Roma o intraprenderà altre strade.

Discorso diverso per Daniele De Rossi: il centrocampista della Nazionale vuole continuare a giocare, ma la trattativa per il rinnovo è ancora incerta.

GLI ALTRI - Gerson è la grande delusione di questa stagione e la Roma difficilmente rientrerà dei 16 milioni di euro spesi la scorsa estate. Si potrebbe valutare il prestito o, magari, rilanciarlo in un contesto tattico diverso.

Leandro Paredes, a gennaio vicino alla Juve, è uno dei primi obiettivi di Tottenham e Arsenal nonostante una valutazione piuttosto alta.

Delicata la trattativa relativa a Radja Nainggolan: al momento non c'è l'accordo per il rinnovo e senza un nuovo contratto stipulato entro l'estate il rischio addio diventa decisamente più elevato.

Solo sondaggi per Mario Rui, Antonio Rüdiger e Kevin Strootman: il club giallorosso ha già chiarito di non volersene privare. Strapparli alla Roma in estate sarà molto dura.

Le percentuali di addio dei calciatori della Roma

99% - Clément Grenier

95% - Wojciech Szczęsny

95% - Thomas Vermaelen

85% - Kōstas Manōlas

50% - Francesco Totti

50% - Daniele De Rossi

50% - Gerson

50% - Leandro Paredes

40% - Radja Nainggolan

15% - Mário Rui

10% - Antonio Rüdiger

10% - Kevin Strootman