La Roma e il rebus Calafiori. C'è ancora molta distanza tra domanda e offerta per il rinnovo

Il restyling della Roma non passa soltanto dalla compravendita di calciatori e dal riassetto societario, ma anche dal rinnovo dei contratti più importanti. In questo senso - sottolinea il Corriere dello Sport - c'è anche quello del baby Riccardo Calafiori, 18 anni compiuti a maggio e una sola presenza in Serie A. La scadenza del contratto è prevista nel 2022 ma il problema è più spinoso perché il procuratore, Mino Raiola, ha chiesto una cifra molto distante dall’offerta. La Roma, rappresentata da Morgan De Sanctis, ha proposto un contratto fino al 2025 per 400.000 euro più bonus interessanti che dipendono essenzialmente dalle presenze. Raiola ha chiesto quasi il triplo, perché ben consapevole della reputazione del ragazzino, che oggi guadagna 60.000 euro all’anno: in Italia, dopo la Fiorentina che si è sentita respingere dalla Roma un’offerta di 8 milioni, si è recentemente affacciato anche il Milan di Massara, il dirigente che lo ha visto crescere nella Roma e lo ha confortato dopo il terribile infortunio al ginocchio capitato due anni fa nella Youth League.