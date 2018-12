© foto di www.imagephotoagency.it

Il gol di Cengiz Under, l'esultanza dopo la rete di Cristante, la prima di Gervinho contro la Roma e l'infortunio di Manolas. Attraverso il nostro inviato al campo siamo in grado di offrirvi le migliori foto della sfida tra Parma e Roma giocata nel pomeriggio, in cui i giallorossi hanno colto un importante successo che li riporta in alto, vicinissimi alla zona Champions. Eccole di seguito: