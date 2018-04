La Roma: fragile, limitata e speranzosa. Con un 17,4% di possibilità in più

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci risiamo. Dopo il 4-1 di Barcellona, il 5-2 di Anfield. Con il paradosso che questa volta è grasso che cola, perché a un certo punto il rischio di una imbarcata vera e propria, di quelle a cui la Roma ci ha abituati in Champions League, era concreto. Di nuovo la rimonta da inseguire, questa volta non remontada ma comeback. Fateci dei titoli, se ci riuscite.

Dopo la gloriosa impresa sui blaugrana, la Roma si riscopre fragile, come in fin dei conti è sempre stata a livello europeo. A partire dai suoi leader, dal suo leader, quel Daniele De Rossi che, come troppe volte gli è capitato in carriera, è venuto meno nel momento del bisogno. Capitan Futuro a parte, la Roma si riscopre fragile, ma trova anche i suoi limiti: Di Francesco ha avuto gli onori dopo il capolavoro contro Valverde, deve accettare la critica dopo la disfatta contro Klopp. “Parleremo solo di modulo perché siete tutti allenatori” è una brutta frase da dire. Anche perché parleremo solo di modulo, perché le ultime due gare in Champions della Roma hanno dimostrato che può essere determinante. In positivo e in negativo. Col Barça l’ha vinta Di Francesco con il modulo, col Liverpool l’ha persa Di Francesco con il modulo.

Fragile, ma anche speranzosa. I due gol, il sogno rimonta. Dzeko e Perotti non accendono solo una fiammella. Danno una possibilità, anche a livello statistico. 132 volte, nella storia delle coppe europee, una squadra ha vinto all’andata per 5-0. Nessuna è mai stata eliminata. La Roma avrebbe dovuto giocare contro il Liverpool, contro sé stessa e anche contro la storia del calcio. Nelle 23 occasioni in cui all’andata la squadra di casa ha vinto 5-2, invece, quattro volte quella stessa squadra è stata eliminata. Non è tantissimo, è un 17,4% di possibilità. Quel che basta per lasciare aperta una speranza. Tocca alla Roma onorarla.