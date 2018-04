La Roma guarda in casa Fiorentina: nel mirino Milenkovic e Veretout

© foto di Federico Gaetano

Doppio obiettivo di mercato per la Roma, a prescindere da come andrà la partita di Champions League contro il Liverpool: secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, edizione Roma, i giallorossi hanno infatti messo nel mirino Anderson Talisca del Benfica, in prestito al Besiktas. Per lui la Roma sarebbe già d'accordo con il club lusitano, anche se i turchi sono convinti di poterlo riscattare per 21 milioni di euro. Occhi poi in casa Fiorentina: piacciono Nikola Milenkovic e Jordan Veretout.