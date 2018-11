La Roma ha un problema con le soste. E poco carattere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre indizi fanno una prova, si dice. Dopo la sconfitta con l’Udinese, possiamo dirlo con certezza: la Roma ha un problema con la ripresa dopo la sosta. Disastroso, il ritorno in campionato per i giallorossi, fin qui in stagione: dopo quella di inizio settembre, sono arrivati il pareggio col Chievo e la sconfitta col Bologna. A metà ottobre, la sconfitta con la SPAL e poi i pareggi con Napoli e Fiorentina. Oggi, la sconfitta coi friulani. Per fortuna, dirà Di Francesco, le nazionali le rivedremo in campo a primavera inoltrata.

Le difficoltà della Roma nel rimettersi in carreggiata, però, potrebbero dire qualcosa anche al di là della statistica. È una squadra, quella capitolina, che sembra difettare soprattutto in termini di carattere, al netto di qualsiasi lacuna tecnica o tattica. Deve essere in fiducia per esprimere il miglior calcio e ha pochi giocatori in grado di prendersela davvero sulle spalle. Soprattutto dove più serve, cioè a centrocampo. È una squadra che, in sostanza, sembra saper andare ma non ripartire. E che dietro questo problema con le soste pare nasconderne uno molto più complicato da gestire.