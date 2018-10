La Roma in Nazionale: in gol sia Dzeko che Schick

© foto di Insidefoto/Image Sport

La seconda sosta per le Nazionali è andata in archivio, con tanti giocatori del massimo campionato italiano in giro per il mondo a disposizione del proprio paese e ora pronti a rituffarsi negli impegni col proprio club, magari sfruttando l'onda lunga di un successo con la propria selezione. Tra Nations League e amichevole internazionali, ecco il bilancio per quanto riguarda l'impiego dei selezionati della Roma:

ITALIA

Doppio impegno da titolare per Alessandro Florenzi, sostituito - entrambe le volte - da Piccini nel finale. Pari con Ucraina e vittoria con la Polonia anche per Lorenzo Pellegrini, utilizzato però solo nella prima gara di Genova.

ITALIA UNDER 21

Mezz'ora nell'amichevole contro il Belgio, sessanta contro la Tunisia: Luca Pellegrini disputa una partita completa con l'italietta, imitato perfettamente dal compagno di club Nicolò Zaniolo. Una vittoria e una sconfitta il bilancio.

GRECIA

Vittoria per 1-0 con l'Ungheria e sconfitta per 2-0 con la Finlandia per il sempre presente Kostas Manolas, che si becca anche un giallo con gli scandinavi.

OLANDA UNDER21

Due presenze e due gol per Justin Kluivert, nel doppio 3-0 a Lettonia e Ucraina U21 nelle qualificazioni degli europei di categoria. Centocinquantacinque i minuti totali giocati.

SERBIA

Aleksandar Kolarov, infortunato, ha fatto ritorno a casa base senza giocare nessuna delle due gare.

BOSNIA

Doppietta decisiva per Edin Dzeko contro l'Irlanda del Nord, nella gara di Nations League finita 2-0 per i balcanici. Zero a zero, invece, con la Turchia, dove gioca solo 45 minuti.

REPUBBLICA CECA

Gol fondamentale di Patrik Schick, entrato dalla panchina nel match contro la Slovacchia, vinto 2-1, pur giocando solo 17 minuti. Settantatré, invece, con l'Ucraina, con conseguente sconfitta per 1-0.

SVEZIA

Zero gol subiti da Robin Olsen nella sfida, fondamentale per la Nations League, contro la Russia. In panchina nell'amichevole con la Slovacchia.

FRANCIA

Novanta minuti per Steven N'Zonzi nel pari della Francia contro l'Islanda, solo sessanta secondi, da subentrato, nella vittoria per 2-1 contro la Germania.

TURCHIA

Sostituito dopo 80 minuti nel pari contro la Bosnia, Cengiz Under ne gioca 90 nella sconfitta in Nations League (2-0) contro la Russia.