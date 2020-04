La Roma in prestito - Celar, nel futuro c’è un nuovo prestito

Il tesoretto di casa Roma non si chiama solamente Schick, Nzonzi, Olsen o Karsdorp. Ci sono tantissimi giovani di proprietà che possono finire dare una mano e che il club ha già mandato in prestito quest’anno. Tra di loro c’è sicuramente Celar. L’attaccante è arrivato nella Capitale dalle giovanili del Maribor nella stagione 2017-18. L’impatto con la Primavera è stato incredibile: 39 gol in 51 partite. Reti che gli sono valse anche qualche convocazione in prima squadra, ma quest’anno Petrachi, insieme al resto dello staff, ha pensato fosse meglio un’esperienza minore per garantirgli del minutaggio. Va in prestito al Trapani dove in 13 partite (tra Serie B e Coppa Italia) mette a segno tre gol, ma a gennaio cambia e si sposta alla Cremonese dove trova minor spazio (appena 92 minuti in 7 match).

FUTURO - Adesso Celar è fermo come il resto del calcio italiano, in attesa di capire se e come si riprenderà. L’appuntamento con Trigoria ci sarà a cessata emergenza, ma l’idea iniziale è quella di non perdere ancora la proprietà del cartellino da parte della Roma, ma far fare ulteriore esperienza all’attaccante, se possibile in Serie A.